Venerdì 16 Giugno 2017, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cinquant’anni dalla sua morte Totò è tornato tra i banchi di scuola. Questa volta sono stati i ragazzi delle scuole superiori di tutta la regione Campania a ricordarlo attraverso i suoi sketch più divertenti, riproducendoli in video per partecipare al concorso Totò torna a scuola. Il premio, bandito dall’assessorato all’Istruzione e alle Politiche Sociali, ha riscosso una grande partecipazione in tutta la Regione.Solo tre scuole sono state premiate da una giuria popolare che ha potuto vedere sul Mattino.it i video e votare il suo preferito. Sul podio il Liceo Artistico San Leucio di Caserta con lo sketch La dogana con 4.044 like e 57.850 visualizzazioni. Sul secondo gradino salgono i ragazzi del Liceo Scientifico e Artistico Giordano Bruno di Grumo Nevano con lo sketch Wagon Lit che ha ottenuto 3.997 like e 56.100 visualizzazioni. Infine, al terzo posto si qualificano gli allievi dell’ISIS Enrico De Nicola di Napoli con lo sketch Camera ammobiliata, con 715 like e 36.250 visualizzazioni. Ai vincitori sono stati consegnati come premio una targa e i biglietti per gli spettacoli messi a disposizione dal Napoli Teatro Festival. La scuola che si è classificata al primo posto si è aggiudicata anche l’attrezzatura audiovisiva messa a disposizione dal Suor Orsola Benincasa.Numeri da social che testimoniano quanto in questi giorni di celebrazioni per Totò abbia avuto successo la figura dell’attore, simbolo della napoletanità. Per i ragazzi è stata un’esperienza davvero emozionante. C’è chi ha scoperto che da grande vuole fare l’attore e chi era già avviato su quella strada che ha avuto la possibilità di impersonare e studiare l’espressività di uno dei più grandi comici del ‘900. Un’occasione per i più giovani per conoscere Toto’ e ricordarlo proprio per quello che era: un’animale da palcoscenico con le sue mille sfaccettature.