Presentato il "Tour Totò" all’Hotel Caracciolo di via Carbonara, promosso e organizzato dall’associazione “Piazza Totò” (presidente Alberto Alovisi e vice Mario Incarnato) in collaborazione con il periodico "Lo Strillo" (diretto da Annamaria Ghedina). L'evento è stato dedicato a Sant’Antonio nella ricorrenza onomastica del Principe della risata, Antonio De Curtis, e s'inquadra nell'ambito delle numerose manifestazioni organizzate a Napoli in occasione del cinquantenario dalla morte del grande attore (15 aprile 1967). Nel corso dell'evento c'è stato anche un momento musicale con la voce di Manuela Renno e Pasquale Cirillo al pianoforte (parte del Quartetto “ Napulitanata Ensemble - Ex Partibus) che hanno eseguito brani musicali e poesie di Totò. Dunque il Tour: partirà dall’Hotel Caracciolo e avrà questo percorso: sosta all’Hotel Caracciolo dove Totò subì la deviazione della mascella (allora era sede del Collegio Cimino) a causa di un pugno ricevuto e che gli diede il caratteristico aspetto divenuto poi la sua maschera, seguirà la visione della targa dedicata per ricordare il luogo della sua nascita (alla Sanità) presso la linea 1 della Metro in piazza Cavour, quindi la visita a Palazzo Spagnuolo dove è situato il “Museo Totò” con l’esposizione di oggetti a lui appartenuti e quant’altro, in attesa di apertura al pubblico. Il tour poi procederà con la Visita alla Statua in bronzo di Totò posta nei giardinetti di via Sigmund Freud al Rione Alto (Arenella) e si concluderà con la visita alla Cappella gentilizia "de Curtis" al Cimitero del Pianto a Poggioreale - area uomini illustri - dove è incisa la poesia “A livella”. Il bus per questi spostamenti sarà fornito dall'Hotel Caracciolo. (per info e prenotazioni 3388203920). L'associazione "Piazza Totò" continuerà a ribadire, inoltre, l'idea e la volontà di intitolare a Napoli una piazza a Totò (ovvero la reintestazione di piazza Principe Umberto), proposta sostenuta da tempo dal periodico "Lo Strillo", che ha raccolto migliaia di firme tra i cittadini e già consegnate nel 2011 all’Ufficio toponomastica del Comune di Napoli, ma sinora senza alcun riscontro nonostante le sollecitazioni e la raccolta di firme che nel frattempo è proseguita. La proposta comunque resta, e sarà oggetto di un evento che si svolgerà a maggio-giugno prossimi organizzato dal periodico napoletano fondato dal compianto Mimì De Simone.