Venerdì 30 Dicembre 2016, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 19:22

Entrano nel vivo i festeggiamenti per la fine dell’anno a Capri. Dopo la giornata di ieri caratterizzata da vento forte e mare agitato, il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito l’arrivo a Capri di vacanzieri ed habituè di Capodanno, fra cui tantissimi giovani, che sono sbarcati dagli aliscafi e dai traghetti per la rituale full immersion mondana del San Silvestro caprese. Già da stasera piazzetta gremita per l’aperitivo e per lo spettacolo musicale di Alberto Laurenti ed i Rumba do Mar. Andirivieni di vip e volti noti con le tante star di Capri Hollywood, la kermesse cinematografica che in questi giorni tiene banco sull’isola. Insomma,prove generali per il capodanno che come da copione domani sarà animata da cenoni in alberghi e ristoranti e nelle ville degli aficionados dell’ultimo giorno dell’anno, che precederanno i festeggiamenti in piazzetta in attesa della mezzanotte che si protrarranno fino a notte inoltrata, insieme ai veglioni organizzati nei locali più trendy ed alla moda dell’isola e nei piccoli bar del centro storico.