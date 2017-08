Visita a sorpresa del presidente de «les Corts Valencianes», Enric Xavier Morera i Català, negli Scavi di Pompei

Domenica 20 Agosto 2017, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 18:18

Pompei. Visita a sorpresa del presidente de «les Corts Valencianes» - la Camera del Parlamento spagnolo di Valencia - Enric Xavier Morera i Català, negli Scavi di Pompei. L'alta carica politica spagnola si è recata sul cantiere archeo-investigativo della Necropoli di Porta Nola, dove sono impegnati gli esperti del dipartimento di archeologica di Valencia. «È un onore che il presidente Morera abbia fatto visita al nostro cantiere - dicono gli archeologi spagnoli - la sua presenza valorizza il nostro progetto». Il presidente della Camera del Parlamento di Valencia è stato rapito dalla magia di Pompei e si è detto sorpreso dell’immensità della città archeologica. Gli archeo-investigatori spagnoli indagano sulla morte degli antichi pompeiani sepolti a Pompei. «Non tutti gli abitanti della città archeologica sono morti di morte naturale», spiegano gli esperti.È per scoprire le cause delle morti violente che, nella Necropoli di Porta Nola, è stata delimitata una ampia scena del crimine. Dalle prime indagini di scavo, che continuano senza sosta anche in piena estate, sono state riportate alla luce alcune urne contenenti le ceneri di soldati pretoriani. Il piano investigativo di archeologia, finalizzato alla scoperta delle sepolture di cremazione denominato «la morte a Pompei - Necropoli e i fuggiaschi di Porta Nola», è seguito dagli esperti della «British School», con sede a Roma, e del dipartimento di archeologica di Valencia, con il supporto del Parco Archeologico di Pompei. «Lavoriamo duramente e abbiamo scoperto così tante cose – spiegano gli esperti spagnoli - le varie professionalità di tutti sono state utili per il nostro progetto: dalla storia all'archeologia, dall’antropologia alla conservazione, dalla conoscenza dei materiali a, perché no, anche logistica. Porta Nola è un progetto straordinario realizzato da persone straordinarie».