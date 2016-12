Sabato 24 Dicembre 2016, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 19:00

La vigilia di Natale è giorno di incontri, saluti e auguri. Ecco che il centro di Napoli si trasforma in un grande ingorgo con auto e mezzi pubblici bloccati nel traffico. Ma c’è qualcuno che ha studiato la soluzione giusta per evitare ritardi a Babbo Natale. Via Foria, ore 12. Tra le utilitarie clacsonanti e incolonnate fa bella mostra una slitta motorizzata. Si tratta di uno scooter allestito con una carrozza con decorazioni natalizie. «Così Babbo Natale non fa tardi» scherza il conducente. Perché se a “Natale puoi…” a Napoli puoi ancora di più.