Sabato 24 Dicembre 2016, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 18:59

CAPRI - Si è ripetuta anche quest'anno a Capri nel borgo di Tiberio la tradizione della visita di Babbo Natale. Come ogni anno, alla vigilia di Natale, i membri del Comitato Santa Maria del Soccorso di Tiberio, organizzatori della celebre Piedigrotta Tiberiana, preparano tutto in ogni minimo dettaglio affinché i cittadini “senior” della contrada possano ricevere il loro dolce dono di Natale, assieme alla visita di Santa Claus. Un momento magico attesissimo dai cittadini più anziani del borgo di Tiberio, per i quali la foto ricordo con Babbo Natale diventa quasi un rito benaugurale.Ed anche quest'anno puntualissima la festosa e rumorosa carovana dei Babbo Natale è partita da Via Lo Capo al suono di grida e campanacci, in un'atmosfera tipicamente natalizia ma caratterizzata da un clima mite ed un sole che ha reso piacevole la festosa scorribanda a bordo dei carrelli elettrici, durante la quale i Babbo Natale hanno incontrato anche tanti piccoli tiberiani per i quali ovviamente non sono mancate caramelle, cioccolatini ed ovviamente l'immancabile foto. Vigilia di natale all’insegna del bel tempo, dunque, a Capri con tanti turisti che hanno potuto godersi i raggi di sole seduti ai tavolini del bar ella Piazzetta, a passeggio sulla terrazza della funicolare o in prossimità dell’albero natalizio allestito in Piazzetta.