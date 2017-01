La polemica tra De Magistriis e Saviano potrebbe indebolire la lotta alla criminalità a Napoli? Questa vicenda non mi entusiasma più di tanto. Credo sia opportuno che questa polemica rientri e se hanno qualcosa da dire se lo dicano con chiarezza». Lo ha detto ai giornalisti il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, giunto a Benevento per sottoscrivere un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, retta da Giovanni Conzo, ed un protocollo d'intesa sulla legalità con il Comune di Benevento, guidato dal sindaco Clemente Mastella. «Credo che Napoli ha fatto dei grandissimi passi in avanti ma sarebbe anche stupido negare che non ci siano tanti problemi ancora della città. E penso - ha aggiunto - sia giusto evidenziarli però non è giusto continuare a polemizzare come se l'unico problema della nazione fosse Napoli».

Lunedì 9 Gennaio 2017, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA