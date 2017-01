«Ci risiamo. De Magistris e De Luca non riescono proprio a smettere di litigare, come due bimbi capricciosi all'asilo. Anche ora che Renzi è uscito di scena. Almeno ci conforta la notizia di una minima ripresa del dialogo attraverso i loro uomini di fiducia, Fulvio Bonavitacola e Claudio de Magistris.





Attendiamo con l'incontro chiarificatore tra sindaco di Napoli e governatore della Campania. Ma facciano presto. Ai cittadini non interessano i loro dispetti e le accuse reciproche, i problemi da risolvere sono tanti e gravi e la collaborazione istituzionale è indispensabile, a prescindere dalle idee e dai colori politici». Così Mara Carfagna, deputata e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia.

Mercoledì 4 Gennaio 2017

