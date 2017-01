Giovedì 5 Gennaio 2017, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Ercolano ( Napoli), Ciro Buonajuto, è stato ascoltato oggi in Procura a Napoli in merito alle dichiarazioni espresse dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in un incontro svoltosi a novembre in un albergo di Napoli in vista del referendum costituzionale, alla presenza di amministratori locali. A loro De Luca chiedeva di adoperarsi per far votare sì. «Si è trattato di un colloquio molto sereno» dice Buonajuto raggiunto al telefono, quella sera presente all'incontro insieme ad altri sindaci. All'indomani della riunione, la Procura ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del governatore De Luca. Titolare dell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino, è il pm Stefania Buda.