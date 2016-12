De Magistris: «A Napoli misure per un capodanno più tranquillo»

«Sono precauzioni per rendere ancora più tranquillo il Capodanno nella nostra città che registra un momento straordinario di accoglienza e di convivenza e da cui parte un forte segnale di pace». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato le misure di sicurezza varate nel Comitato per l'Ordine e la sicurezza che si è svolto ieri sera in Prefettura. De Magistris ha ribadito che «non c'è alcun segnale specifico sulla città di Napoli ma c'è una situazione globale e ci sono - ha aggiunto - direttive molto chiare del Governo e del ministero dell'Interno». De Magistris, sottolineando «l'importante ed efficace collaborazione istituzionale», ha affermato che «in questo momento storico il miglior antidoto al terrorismo è costruire ponti di pace e di dialogo e Napoli rappresenta un modello e un punto di riferimento perché cultura e accoglienza sono strumenti altrettanto importanti nella lotta al terrorismo. In città - ha concluso - non ci sono solo l'intelligence e la prevenzione istituzionale ma anche la prevenzione sociale e politica». Dal sindaco l'invito a napoletani e turisti «a vivere questo momento di Napoli di grande vivacità».

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA