«Grillo è molto ambiguo soprattutto sul tema dei rifugiati dell'immigrazione, di come affrontare una tragedia umanitaria e, per quanto mi riguarda, al di là delle responsabilità dell'Europa, dei problemi economici, delle difficoltà che soprattutto i sindaci hanno, in particolare quelli del sud, quando vedo le persone che scendono dai barconi penso che la prima cosa che si debba fare è accogliere e aprire il cuore a queste persone che soffrono». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ai microfoni di Rtl, rispondendo a una domanda sulla posizione di Grillo nei confronti dell'Europa. «La posizione sull'Europa di Grillo non mi ha mai convinto, così come lo vedo molto altalenante sulla questione morale - ha affermato - e questo è molto deludente perché loro si sono presentati come coloro che rompevano il sistema sulla moralità pubblica, sulla corruzione e sull'onestà»

Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:40

Sui migranti il primo cittadino ha aggiunto: «Noi in Italia siamo molto esposti, al Sud moltissimo, a Lampedusa e in Sicilia non ne parliamo proprio. Io penso che l'Europa la deve smettere di girarsi dall'altra parte e scaricare solo sull'Italia questo tema; l' Europa finora non si è fatta adeguatamente carico, adesso vediamo se si cambia. Per il resto sono dell'idea che le persone che vengono nel nostro Paese devono essere aiutate a integrarsi perché il migrante non è solo un problema economico, è anche una ricchezza, io lo vedo nella nostra città. Anche nell'episodio di Forcella vittime sono stati una bambina di 10 anni, e Napoli è la città di Europa con il maggior numero di bambini, e tre senegalesi vittime perché non hanno voluto pagare il pizzo». Infine, De Magistris ha aggiunto: «A me piace molto l'idea di una città che diventa integrazione, contaminazione, meticciato culturale, quindi starei attento alla strigliata repressiva altra cosa è stare molto attenti che non si infiltrino terroristi e qui c'è un'operazione di intelligence e controllo che gli Stati devono fare».