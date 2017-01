Venerdì 6 Gennaio 2017, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 17:28

«Ho incontrato a Palazzo San Giacomo i tre ragazzi senegalesi vittime dell'inaccettabile sparatoria camorrista avvenuta in via Annunziata. A loro e ai rappresentanti della comunità senegalese di Napoli ho espresso tutta la mia vicinanza e il supporto dell'Amministrazione affinché siano accertati i responsabili dell'aggressione e affinché si lavori insieme per debellare i nostri mercati dal racket». Lo dice il sindaco Luigi de Magistris, che aggiunge: «La comunità migrante in generale e quella senegalese in particolare è parte integrante e attiva della comunità cittadina napoletana. Insieme ad altri rappresentano l'avamposto contro soprusi e angherie di una camorra destinata a perdere sempre più egemonia. Le vittime di questa spregevole aggressione non sono sole e lo saranno sempre meno. Con loro bonificheremo sempre più Napoli dalla camorra», Con il sindaco l'assessore al welfare Roberta Gaeta.