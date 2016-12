Giovedì 22 Dicembre 2016, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 21:49

«Resto saldamente alla guida del Comune di Napoli per il secondo mandato, ma sono pronto a guidare un nuovo movimento politico che non sarà M5S. Da Napoli partirà questo nuovo soggetto politico con il popolo di Napoli che è con me e che appoggia la nostra azione di governo locale».Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato dal direttore editoriale del Vg21 Gianni Ambrosino nel corso della trasmissione «Rebus» ha parlato del futuro politico del nuovo movimento che parte da Napoli, ma anche dei rapporti con il nuovo ministro del Sud, Claudio De Vincenti, del futuro di Bagnoli, dei rapporti con il governatore Vincenzo De Luca.