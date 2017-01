Sulla polemica de Magistris-Saviano interviene con un post su Facebook l'ex sindaco della città partenopea Antonio Bassolino. «Sono due punti di vista opposti e parziali. Ma fatta entro un giusto limite - spiega - la reciproca polemica tra de Magistris e Saviano oltre che legittima poteva essere perfino utile alla città. Fatta invece, come avviene, con linguaggio offensivo e distruttivo è un danno per Napoli e la grande maggioranza dei cittadini non ne avvertiva alcun bisogno. Sono infatti tanti i napoletani che vorrebbero partecipare ad una vera discussione sulla vita quotidiana e ad una riflessione più ricca e profonda su Napoli. Spingere su questa strada è dovere civico di ognuno di noi».

Sabato 7 Gennaio 2017, 16:43

