Martedì 10 Gennaio 2017, 14:11

En plein della lista arancione alle elezioni dell'Ente idrico campano: 17 seggi per Dema e 8 per quella Pd-Fi. Questo il risultato venuto fuori dalle urne dopo le consultazioni di avvenute ieri. Dopo la rottura tra il sindaco e i democrat la squadra di de Magistris ha infatti deciso di andare avanti da sola. Il Pd sull'asse Casillo-Paolo Russo ha invece deciso di unire le forze e proporre una lista unitaria.Tra gli eletti anche l'assessore comunale Carmine Piscopo, che sarà il coordinatore della maggioranza, alcuni ex consiglieri comunali trombati alle ultime elezioni amministrative, come Antonio Luongo, e vecchie conoscenze del Consiglio comunale come Salvatore Parisi, in quota sinistra. Dentro anche il Verde Caiazza. Nell'altra lista eletto come primo della lista Antonio Poziello sindaco di Giugliano.