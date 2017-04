Martedì 18 Aprile 2017, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 09:52

«Lo straordinario momento del settore crocieristico continua, e con questo annuncio Fincantieri ribadisce con forza la propria leadership mondiale». È il commento di Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, alla nuova commessa di due navi. Bono ha ricordato quando la Viking, da «vivace compagnia, da leader mondiale del comparto river, decise di entrare in quello delle crociere oceaniche con una startup insieme a Fincantieri come costruttore, ottenendo un enorme successo». Dunque, il nuovo accordo è «un grande risultato sia strategico che commerciale». Il presidente di Viking Cruises, Torstein Hagen, ha sottolineato l'«apprezzamento di ospiti e mercato per le navi costruite con Fincantieri», ricordando di aver ottenuto il World's Best Cruise Line da Travel + Leisure, ed altri riconoscimenti. Per Hagen «queste navi ulteriori sono necessarie per incontrare la domanda che stiamo registrando» nel comparto crociere oceaniche di fascia alta.Il varo di Vulcano