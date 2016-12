Sabato 24 Dicembre 2016, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 11:10

Mugnano. La fumata bianca arriva alla vigilia di Natale: il sindaco Luigi Sarnataro, che nei giorni scorsi aveva azzerato l'esecutivo, ha nominato quattro dei sette nuovi assessori. Tre conferme: Enzo Massarelli (per ora vicesindaco), Ernestina Limongelli e Dario Palumbo, e una new entry: Valerio Capasso, 32 anni, in quota Upm. I nomi degli altri tre assessori saranno resi noti nei prossimi giorni.L'ufficializzazione della nuova squadra di governo ha scatenato un vespaio di polemiche. Bordate dall'opposizione, soprattutto sulla questione del mancato rispetto delle quote rosa. «È una giunta illegittima - tuona Ezio Micillo, esponente dell'Udc - Consigliamo al sindaco di nominare la seconda quota rosa prima di firmare atti che potrebbero essere impugnati».Il primo cittadino Sarnataro, che all'indomani dell'azzeramento aveva polemizzato con l'ex assessore all'Istruzione Mario Imbimbo, assegnerà la delega di vicesindaco al rappresentante indicato dal gruppo Mugnano Futura.