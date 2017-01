A due settimane dalla costituzione del gruppo unico in Consiglio comunale arrivano le prime spine per «Dema». Indigesta agli arancioni l’infornata delle nomine di fine anno: Collegio sindacale della Napoli servizi e dirigenti a tempo determinato. «Non siamo contrari alle professionalità individuate – spiegano i consiglieri di Dema, Carmine Sgambati e Nino Simeone - ma avremmo voluto una condivisione, che non c’è stata». Oggi l’incontro degli undici componenti per eleggere il capogruppo (quello attuale, Rosario Andreozzi, non gode infatti della fiducia di tutti), mentre è fissato per domani il faccia a faccia con il sindaco de Magistris. Ad Andreozzi viene imputato un sostanziale «immobilismo» e uno «scarso peso politico» rispetto alle nomine fatte nell’ultima curva dell’anno dall’amministrazione, subite e non partecipate dal gruppone unico. I riflettori sono puntati però sul vero pomo della discordia: le nomine del 30 dicembre.Se da una parte è vero che sono prerogativa del sindaco è altrettanto vero che se si accontenta soltanto una parte della maggioranza (Mundo e Lebro su tutti), a discapito del gruppo principale del sindaco e della sinistra (Napoli in comune), è anche lecito aspettarsi un’ondata di malumori. L’infornata di Capodanno, decisa a tarda sera in una riunione tra pochi «intimi», ha dato la stura a dissapori oramai sopiti mettendo di nuovo a rischio l’intero equilibrio della maggioranza in Consiglio. Il nuovo collegio sindacale della Napoli servizi difatti accontenta soltanto i cattolici de «La città» (Lebro) e il gruppo dei «Riformisti» (Mundo).Innanzitutto il caso paradossale del neo presidente Alessandro Sacrestano, consulente dal 2014 e uomo di fiducia dell’attuale amministratore della partecipata Mimmo Allocca, che da controllato diventa controllore. Fino alla nomina di presidente era infatti consulente dell’azienda di tutta la materia fiscale legata al bilancio. Adesso dovrà dare parere al bilancio che esso stesso ha redatto. Chapeau. Gli altri due componenti sono Liliana Speranza e Francesco Vallefuoco. La prima, unica riconfermata, ha trovato il suo principale sponsor nell’ex Forza Italia, Mundo, che mette così un piede nella Napoli servizi. Vallefuoco invece, si dice sia molto amico di Allocca, che a sua volta è uomo di Lebro.Continua a leggere sul Mattino Digital