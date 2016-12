Due nuovi casi di mancata erogazione degli assegni di cura da parte del Comune di Napoli. Due casi limite che mostrano la totale assenza di attenzione verso chi ha davvero necessità: un anziano non autosufficiente gravissimo e una giovane donna cui un aneurisma ha strappato il sorriso. Ne parlano direttamente i familiari, sollecitati dalla lettura dell'articolo del Mattino della scorsa settimana in cui si descrivevano i disservizi nei mancati pagamenti del 2016 nonostante di fondi regionali fossero stati versati. Enrico Servilio ha 81 ed è seguito con amorevole attenzione dalla figlia Antonella, dirigente della Prefettura, la quale denuncia di non aver «mai ricevuto nemmeno un euro per l'assegno di cura nonostante la domanda consegnata nell'aprile 2014».Anche in questo caso le telefonato all'assessorato alle Politiche Sociali sono frequenti, con dirigente che «chiede di richiamare perché non ci sono novità». Telefonate reiterate per un anno e mezzo fino ai giorni scorsi quando «mi è stato assicurato che prima di Natale finalmente sarebbe stati erogati tutti gli assegni di cura arretrati per mio padre, ma senza specificare l'importo o il periodo essendoci tre annualità, e garantendomi che dal 2017 i pagamenti sarebbero stati regolari a bimestre». Antonella Servilio però non ci crede affatto «perché mio padre è in queste condizioni purtroppo da almeno 15 anni e di schifezze nelle politiche sociali ne ho viste e subite tante. Dai fisioterapisti pessimi agli operatori sociali sfaticati, dalle assistenti sociali impreparate alle promesse in campagna elettorale». Problematiche che si ripercuotono sul suo lavoro.Continua a leggere sul Mattino Digital