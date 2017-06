Da lunedì il mercatino di via Bologna, recentemente sgomberato, riprenderà le attività. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. De Magistris ha spiegato che gli ambulanti «avevano chiesto la regolarizzazione. Noi sosteniamo tutti coloro che vogliono mettersi in regola».





Lo sgombero - come sottolineato - «aveva causato un momento di grande sofferenza soprattutto nella comunità senegalese e stasera abbiamo firmato l'atto con cui, in attesa dell'autorizzazione finale, si consente la ripresa delle attività perché noi aiutiamo sempre chi vuole inserirsi nella nostra comunità nel rispetto delle norme».

Venerdì 16 Giugno 2017, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 20:30

