«Non voglio credere che ci sia una speculazione politica e mi auguro che, per smentire questa mia legittima preoccupazione, ci sia un elemento di chiarezza da parte del Governo». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha commentato la notizia diffusa dal quotidiano La Repubblica Napoli circa l'atto di pignoramento di 126 milioni di euro a danno del Comune per debiti ereditati dal post terremoto del 1980, per lavori che il commissario di governo per il sisma dell'Irpinia affidò al "Consorzio ricostruzione otto".





«Ancora una volta - ha detto de Magistris - abbiamo visto lontano perché le politiche dei commissariamenti hanno prodotto solo disastri a Napoli e non solo. Al Comune - ha spiegato il sindaco - vengono pignorati conti per un debito che deve esaudire nella quasi integralità il Governo per interventi realizzati nell'area del comune di Napoli motivo per cui i creditori hanno ritenuto di pignorare i conti presso la tesoreria dell'ente».







De Magistris, nel ribadire che «non è nostra responsabilità», ha sottolineato che la sua amministrazione «continua a pagare errori e nefandezze del passato. Noi oggi paghiamo il dissesto finanziario delle gestioni Bassolino e Iervolino e anche le gestioni post terremoto, al netto - ha aggiunto - della lentezza delle cause giudiziarie». L'atto di pignoramento arriva dopo 36 anni dal terremoto dell'Irpinia. Il sindaco ha assicurato che l'amministrazione affronterà la vicenda «con la giusta determinazione, tranquillità e tenacia» ed ha affermato che «il Governo si deve assumere le sue responsabilità. Sappiamo come muoverci - ha concluso de Magistris - ma ora devo capire se si tratta di una vicenda tecnica o se invece è una questione politica perché ovviamente la risposta cambia».

Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:47

