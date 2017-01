«Io credo che Roberto sia una persona unica da stimare per quello che fa e quello che ha fatto, come lo stesso De Magistris grazie al quale la qualità della vita migliorata a Napoli, una delle città più visitate nell'ultimo anno». Così Salvatore Esposito alias Genny Savastano della serie televisiva 'Gomorrà in video collegamento nel corso della conferenza di lancio della nuova Sandero a Napoli, in merito alla polemica tra Roberto Saviano e il sindaco Luigi De Magistris dei giorni scorsi sull'immagine della città.





«Io spero che un giorno tra i due litiganti - prosegue - Napoli riesca a godere con l'unione collettiva di quelle tante persone che spesso si ritrovano a criticare questa città ma che attivamente dovrebbero fare di più per questa terra».





E sulle critiche ricevute per il video lanciato sui social da Dacia che lo vede protagonista per le strade di Napoli a bordo di Sandero nella notte di Capodanno, «tra materassi e cassonetti» rimproverato di far cattiva pubblicità a Napoli ribadisce: «Non mi aspettavo queste critiche anche perché ho sempre osannato la mia città e anche pubblicamente mi sono esposto per la mia città».





Poi sottolinea che «anche all'inizio di Gomorra sorsero tante critiche, fatto sta che da tre anni, da quando Gomorra è uscita molte produzioni internazionali hanno deciso di venire a girare a Napoli; le critiche a Napoli di Napoletani - conclude - spesso sono pretestuose, il modo di farsi un pò di pubblicità».

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:33

