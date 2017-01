«Rivolgiamo il nostro benvenuto ed esprimiamo la nostra gratitudine al Presidente Mattarella per il lavoro istituzionale nel quale è impegnato. Ricordiamo con particolare interesse il suo appello a un'attenzione crescente per il problemi del lavoro e per i giovani del Sud».





Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in un post su Facebook, sulla visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, da ieri a Napoli.

Martedì 3 Gennaio 2017, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:20

