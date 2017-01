Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in soggiorno privato a Napoli nella residenza di Villa Rosebery, ha ricevuto la visita dell'ex collega di partito, ed ex deputato del Pd, Giampaolo Fogliardi. Fogliardi, che si trova con i familiari in visita a Napoli, ha saputo della presenza del Capo dello Stato e si è recato a Villa Rosebery per salutarlo.

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:46

