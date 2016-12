Sabato 24 Dicembre 2016, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 10:58

Ci sono casi in cui il Natale arriva, in tutti i sensi, come una benedizione. Per Scabec, ad esempio: travolta dalla tegola giudiziaria che s’è abbattuta l’altro giorno sul suo presidente, Patrizia Boldoni, e rimasta senza vertice dopo le dimissioni dell’ex signora Ferlaino, la società in house della Regione vive un passaggio in ombra. «Ci sarà un nuovo presidente, ma intanto Scabec può contare su un Cda pienamente operativo», ricordano dall’entourage di De Luca, nel tentativo di sterilizzare la questione. Questioni di opportunità? Forse. Anche se qualcuno giura che ultimamente i rapporti tra il governatore e la signora Boldoni, indicata fino a poco fa come una fedelissima del presidente, non fossero più così idilliaci.Più delle diplomazie, comunque, a favore della Regione lavora la beata congiuntura del calendario. Una parentesi obbligata che mette in pausa il caos. Perché, hai voglia di minimizzare, il giorno dopo il terremoto non è mai un giorno facile. Che oggi ci sia poco da festeggiare lo capisci dal tono con cui Francesca Maciocia ti rimanda a data da destinarsi. «Non mi metta in difficoltà, buon Natale», liquida le domande con cortese fermezza il direttore generale della società nata pubblico-privata e poi acquisita completamente da Palazzo Santa Lucia. E allora capisci che, sotto il cielo di Scabec, questo Natale è veramente santo. Praticamente, un dono della Provvidenza.Lo riconosce Nicola Oddati, consigliere anziano in predicato di subentrare alla Boldoni. «Io presidente? Assolutamente no», si schermisce lui dietro l’aplomb istituzionale. «La questione non si pone neanche - ribadisce -. Certo, questo incidente un po’ complica la nostra azione, ma della governance parleremo dopo Natale: bisogna aspettare qualche giorno per valutare a freddo». Eppure, sebbene il suo profilo sia molto connotato politicamente, sembra proprio l’ex assessore comunale alla Cultura la scelta più naturale per un interim che potrebbe essere anche lungo. Anche perché l’altro consigliere, Teresa Armato (l’unica ad aver rinunciato agli emolumenti previsti dall’incarico) non sembra nutrire ambizioni in questo senso. Lo scenario potrebbe definirsi la prossima settimana: il 28 dicembre è in calendario un Cda necessario per perfezionare atti che vanno ratificati non oltre il 31 dicembre.