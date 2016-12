Bagarre nell'aula del Consiglio comunale di Napoli al momento del voto sulla variazione di bilancio per attività della Napoli Servizi. La votazione è stata chiamata in uno dei numerosi momenti di concitazione che hanno attraversato tutta la discussione della delibera. Al momento della ratifica del voto, dichiarato dal presidente del Consiglio Sandro Fucito «all'unanimità», le opposizioni sono insorte. La capogruppo del Pd Valeria Valente ha chiesto la rettifica del voto e ha lasciato l'aula dicendo «queste delibere ve le votate voi». A seguito della rettifica la delibera è risultata approvata a maggioranza con il voto contrario di Pd, Forza Italia, M5S e Fratelli d'Italia.



Dopo una fitta discussione l'aula del Consiglio comunale di Napoli ha votato per stralciare dalla delibera gli ulteriori affidamenti alla Napoli Servizi e di porre in votazione solo la parte concernente le variazioni di bilancio. La proposta era stata avanzata dalla consigliera Mirra ed è stata approvata con 25 voti favorevoli e 11 contrari. A illustrare il testo sono stati gli assessori al Bilancio e alle Partecipate, rispettivamente, Salvatore Palma e Ciro Borriello. Palma ha spiegato che le variazioni di bilancio sono «la conseguenza di una rimodulazione di risorse a seguIto di operazioni di efficientamento che - ha sottolineato - preservano gli equilibri di bilancio del pluriennale 2016 - 2018». Borriello ha invece evidenziato che le variazioni rappresentano «un'operazione importante nell'ambito del piano di miglioramento di spese e servizi ed è un atto necessario per proseguire le attività della Napoli Servizi».

