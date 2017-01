«Chi vuole fare il criminale incallito va consegnato all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, per chi proprio non si vuole rassegare utilizzerei una citazione di Eduardo De Filippo quando, in un momento di sconforto disse 'Fujtevennè». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della Befana in piazza del Plebiscito, sottolineando che: «La città non è assuefatta, anzi vive un momento di energia positiva che forse non ha mai avuto». «Oggi - ha affermato - ci sono le condizioni per deporre le armi e prendere invece una chitarra oppure fare la guida turistica insomma creare una comunità diversa».





« Napoli non vuole più che una persona si svegli la mattina prenda una pistola, spari e ferisca una bambina di 10 anni e un senegalese che si è opposto al pizzo - ha sottolineato -. La stragrande maggioranza dei napoletani ha già scelto e noi siamo con queste persone, senza mollare, senza nascondere i problemi, ma anche sottolineando le tante cose belle, senza soldi e contro un sistema e la corruzione nei palazzi della politica». «Non può esistere che ci sia anche un solo metro quadro controllato da forze criminali e non dallo Stato - ha evidenziato - La sensazione che si può avvertire in certi momenti che non c'è presenza sufficiente dei mezzi dello Stato va colmata». «Di fronte a un atto come quello dell'altro giorno, deve rafforzarsi il senso di presenza delle forze dell'ordine che già ci sono - ha concluso - però è evidente che se accadono fatti gravi come quelli dell'altra mattina, la risposta più efficace è alzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio».

Venerdì 6 Gennaio 2017, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 13:34

