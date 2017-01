Due anni di ritardo per la messa in esercizio e, dopo altri 8 mesi, il nuovo software finanziario e contabile del Comune di Napoli crea ancora non pochi grattacapi agli uffici comunali. Tanto che Palazzo San Giacomo è costretto a reclutare il personale esterno della ditta che ha fornito il sistema per un presidio fisso di assistenza h24. Il supporto online coperto gratuitamente dal contratto, infatti, a quanto pare, non bastava. Costo del nuovo servizio “on site”: 39.967,20 euro. Appaltato con affidamento diretto, dato che la cifra è sotto la soglia minima prevista per le gare. Il team di esperti affiancherà i dipendenti comunali in questi mesi di attività.Una corsa contro il tempo, visto che a rischio ci sono il rendiconto 2016 e il previsionale 2017 – attesi per febbraio – e il monitoraggio del piano di riequilibrio. Il Comune di Napoli ha acquistato il nuovo sistema informatico tre anni fa, in sostituzione dei tre precedenti software che non comunicavano tra loro (Arcadia, Thebit e Ascot). La gara, da 1,7 milioni di euro in 5 anni, è stata bandita il 31 dicembre 2013 e aggiudicata il 24 giugno successivo alla Rti formata da Halley Informatica srl (mandataria), Halley Campania srl e Advanced System srl. Il nuovo programma doveva essere integrato, in grado cioè di far dialogare i tre moduli demografici, tributari e finanziari, ed effettuare controlli incrociati sui database. Un appalto economicamente più vantaggioso del precedente – costava tre volte di meno - e con in più la fornitura dei servizi Statistica e Toponomastica.Continua a leggere sul Mattino Digital