Polemica De Magistris-Saviano, Valente: «La camorra era stata cacciata dal Comune prima di lui»

«Nella polemica tra de Magistris e Saviano si può stare con l'uno o con l'altro, criticarli entrambi o, più semplicemente e giustamente, essere interessati a un dibattito costruttivo che metta al centro gli interessi e i problemi di Napoli, di cui a me pare, purtroppo, che in questa discussione si siano perse di vista le priorità. Quella che, per la mia storia e formazione politica, trovo intollerabile è invece l'affermazione di de Magistris secondo cui sarebbe con lui Sindaco che 'Napoli che ha rotto il rapporto tra mafia e politica'», lo scrive in un post su facebook la deputata e capogruppo Pd al Comune di Napoli Valeria Valente. «Ma davvero nessuno dei protagonisti della passata stagione politica e amministrativa di questa città, di cui io stessa sono stata partecipe, sente il dovere di rispondergli? Caro Sindaco, su questo punto stai dicendo una grossa falsità, perché quando sei arrivato a Palazzo San Giacomo la camorra l'avevamo già cacciata via dal Comune da molto tempo. Se non te lo dicono loro, i protagonisti del passato, te lo dico io. Che delusione però. Ma davvero a questo livello di reticenza spinge il rancore? Si può perdere una primaria o un'elezione amministrativa ed essere giustamente delusi. Ma, per quanto mi riguarda, continuo sempre a camminare a testa alta, orgogliosa di quello che sono e da dove vengo», conclude Valente.

Sabato 7 Gennaio 2017, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA