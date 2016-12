È morto oggi, all'età di 90 anni, Franco Daniele, esponente di primo piano della politica e dell'associazionismo in Campania. Tra i suoi incarichi quello di capogruppo del Pci in Consiglio regionale alla fine degli anni Settanta, e l'impegno come presidente dell'associazione dei familiari dei sofferenti psichici negli anni Novanta. A ricordarlo tra gli altri è Lucia Valenzi, presidente della Fondazione Valenzi: «Con Franco Daniele se ne va un attivo e disinteressato protagonista di una politica intesa come servizio. Sempre discreto, quasi nell'ombra, diede, anche mosso da una dolorosa vicenda familiare, un importante contributo alle battaglie per i diritti civili e contro l'emarginazione dei disabili psichici».

Giovedì 22 Dicembre 2016, 22:13 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 22:13

