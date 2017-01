Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Saviano non è il titolare della verità morale, né di quella giudiziaria, né di quella storica. Dire che a Napoli non sta cambiando nulla è semplicemente falso». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, replica alle parole della scrittore Roberto Saviano, intervistato oggi da la Repubblica.Nel corso di un'intervista con Gianni Ambrosino, direttore del Vg21, che andrà in onda stasera, de Magistris lancia un invito a Saviano: «venga a Napoli, stia tra noi, la viva, la conosca, magari indossi una parrucca e si mangi un'emozione. Altrimenti - aggiunge - devo immaginare che getti veleno in malafede o che lavori seguendo una logica commerciale e di marketing, cosa che - prosegue - iniziano a pensare in molti». Il sindaco ricorda che già in passato aveva invitato lo scrittore in città perché - afferma - «ormai non la conosce. Se però lui pensa che Napoli sia soltanto luogo di dibattiti per firmare autografi - sottolinea de Magistris - dandoci poi lezioni da oltreoceano, allora si tratta di un'offesa a un milione di cittadini che meritano rispetto».