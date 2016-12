Mercoledì 28 Dicembre 2016, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 10:01

Lo ha lasciato per ultimo il sindaco Luigi de Magistris, perché il rimpasto di giunta al Comune - politicamente - è molto complesso. Ha trasformato l’associazione DemA in movimento politico, è riuscito a fare il gruppo unico in Consiglio comunale e affibbiare anche le deleghe alla Città metropolitana, con l’aiuto del fratello Claudio. Ma come aprire la giunta alla nuova realtà politica in cui si trova - quello di essere il leader di una coalizione e non più un solo uomo al comando - è impresa nuova, difficile e per nulla scontata. La bagarre politica, al netto delle normali cortine fumogene che vengono alzate da Palazzo San Giacomo, si vede plasticamente.Anche ieri si sono susseguite riunioni con il capo di gabinetto Attilio Auricchio. Certo, si è parlato del Consiglio metropolitano di oggi, della formalizzazione delle deleghe e del lavoro da fare nella ex Provincia. Tuttavia, a frequentare il palazzaccio di Piazza Municipio c’erano tra gli altri, Gabriele Mundo e David Lebro, il capogruppo dei Riformisti democratici e il rappresentante dei moderati con il suo gruppo La Città. I Verdi appena più defilati perché sostanzialmente sono abbastanza sicuri con Maria D’Ambrosio - il sindaco ha chiesto loro una donna per il riequilibrio di genere - di aver almeno mezzo piede in squadra. Proprio per la bagarre in atto la sensazione che i cambi potrebbero slittare all’anno nuovo.La domanda - al riguardo - in Comune però è: conviene tenere aperta la partita così a lungo? Le pressioni sono tante, e sono anche interne, qualche assessore in carica mostra legittimi segni di nervosismo, non è facile amministrare la terza città d’Italia avendo il timore che da un momento all’altro si può essere sollevati dall’incarico. Tant’è Verdi, Riformisti e Moderati non mollano, stanno sul pezzo e chiedono un rimpasto politico. Cosa significa? Non basta cambiare 2 assessori, ne dovrebbero uscire almeno 5 per dare spazio alle nuove realtà.