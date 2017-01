«Non condivido le parole di Luigi De Magistris su Roberto Saviano. Non credo sia un brand e non penso si possa ridurre la sua critica legittima a Napoli e alla sua amministrazione a una pura e semplice questione economica, di soldi, di libri da vendere. Si può convergere o meno con la sua analisi, ma Roberto Saviano rappresenta una voce autorevole, un punto di riferimento per il sud e per il Paese».







Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana Arturo Scotto. «Chi pensa che un intellettuale debba dire cose accomodanti verso il potere - prosegue l'esponente della sinistra - finisce per non riconoscerne la funzione storica insostituibile, soprattutto in realtà complesse come la nostra. Credo nello sforzo di cambiamento di Napoli di Luigi De Magistris e lo sostengo con lealtà, ma quei giudizi così liquidatori non aiutano a risolvere i problemi e sono profondamente sbagliati. Chi fa politica deve mettersi in ascolto, non tracciare una linea arbitraria tra chi ama e chi odia la città», conclude Scotto.

Venerdì 6 Gennaio 2017, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 11:56

