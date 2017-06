Venerdì 16 Giugno 2017, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:09

«Passeggiate Leopardiane» in villa delle Ginestre: appuntamento domenica mattina alle 10 presso la storica dimora del poeta di Recanati a Torre del Greco. Il tour avrà inizio dall'ingresso della dimora e proseguirà per i luoghi cari Clotilde Marghieri, il conte Niccolò Carandini, la Marchesa Eleonora De Carolis, oltre allo stesso Giacomo Leopardi. Lungo il percorso ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali (albicocche, marmellate, miele e vino). L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Torre del Greco.Il prossimo appuntamento alla villa del poeta recanatese sarà il 24 giugno con le «Celebrazioni leopardiane», fino al 29 giugno: una serie di eventi e visite al sito in occasione del genetliaco del poeta (29 giugno). In quella data, debutterà in prima assoluta «Napule è ... milionaria» con Mariangela D’Abbraccio, regia di Consuelo Barillari. Prodotto da Schegge di Mediterraneo, lo spettacolo vedrà in scena l’attrice napoletana – nome di punta del teatro e del cinema italiani – assieme alla band Musica da Ripostiglio, in poesie, canzoni e frammenti di Eduardo De Filippo e di Pino Daniele, per la prima volta insieme, partendo da «A vierno ‘o friddo» interpretata dal cantautore per il centenario del drammaturgo al Teatro di San Carlo nel 2000.«Le celebrazioni leopardiane», in particolare, apriranno il fitto programma di eventi del Festival delle ville Vesuviane, con concerti nelle ville del miglio d'Oro per tutta l'estate.