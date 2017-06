Traversata in pedalò fino a Procida per chiedere il trasporto gratuito per le biciclette

Venerdì 16 Giugno 2017, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 21:11

La PedalòNA - Traversata ciclistica sulle acque del Golfo di Napoli é un'iniziativa dei ciclisti urbani di a Pedivella e associazione culturale Habibì col patrocinio di Cicloverdi Fiab Napoli, Legambiente Campania, WWF Napoli. La manifestazione prevede l’attraversamento da Monte di Procida all’isola di Procida (5 km) a bordo di pedalò domenica 18 giugno 2017. La traversata inizierà alle ore 7 e terminerà alle ore 10:30, per un totale massimo di 3 ore e mezzo di attraversamento del canale di Procida.Lo slogan è «La Bicicletta non deve avere ostacoli». L'obiettivo? Sostenere la mobilità sostenibile con incentivi ai cittadini che si spostano in bicicletta. La PedalóNA, in pratica, è una iniziativa per chiedere che le biciclette non paghino nessun costo aggiuntivo sui biglietti per il trasporto sulle navi, sui treni, aerei e qualsiasi altro mezzo di trasporto, come già avviene in molti altri Paesi. Chi usa la bici come mezzo di trasporto, contribuisce ad uno spostamento della propria persona in maniera ecologica, sostenibile e compatibile con l'ambiente.