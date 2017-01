Martedì 3 Gennaio 2017, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 19:41

Costa soltanto 1 euro, come un caffè sospeso, ed è possibile acquistarlo al Gran Caffè la Caffettiera di Piazza dei Martiri e nelle sale del Museo del Tesoro di San Gennaro. Obiettivo: raccogliere fondi da destinare all'installazione di aree verdi nei Quartieri Spagnoli. È il calendario firmato Le Comari, brand di Olga Visone che ha voluto riunire alcune aziende napoletane per celebrare le bellezze del territorio in 13 scatti.Il calendario è intitolato proprio “Caffè sospeso”, perché la Visone ha voluto anche lanciare un messaggio di solidarietà: «Nei punti vendita – spiega l’imprenditrice – abbiamo collocato un salvadanaio: ogni cittadino, ritirando il calendario, potrà lasciare una somma di denaro a proprio piacimento che destineremo all’installazione di alberi e piante in una zona dei Quartieri spagnoli che stiamo individuando».La raccolta fondi continuerà fino al 6 gennaio. Al calendario hanno partecipato 6 imprese cittadine: Alilauro, Ambasciata del Caffè, Cantiere Gagliotta, Massimo Andrei e la sua compagnia teatrale, Museo del Tesoro di San Gennaro e Pasta Leonessa.