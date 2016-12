Sabato 24 Dicembre 2016, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 15:48

Guaratella, tamorre e castagnette, l’arte popolare in strada, ha fatto tappa questa mattina nel cortile del Monastero di Santa Chiara. La kermesse di musica popolare è stata promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli.Questa mattina il gruppo di musica popolare “Hyes Attis”, un gruppo emergente che fa musica tradizionale, che si ispira per il suo repertorio alla Nuova Compagnia di Canto Popolare, si è esibito con una performance di musica popolare. Il nome del gruppo è un’invocazione al dio greco Attis, suonatore di tamburello, che veniva appellato durante i riti in onore di Cibele e Dioniso. Inoltre, è anche un richiamo alla derivazione della musica popolare da quella suonata durante i riti pagani. Il gruppo, costituito da giovani, va controtendenza considerato che il genere di musica non attrae un pubblico giovanile a pari di altri, quali il jazz, il pop o il rock. Il loro repertorio è utile alla riscoperta delle nostre radici e non decretare la fine delle tradizioni.