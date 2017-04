Una notte al museo con Ray Wilson: unica data in Italia al Festival Mann

Venerdì 14 Aprile 2017, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2017 20:18

Unica data italiana al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per Ray Wilson, celebre artista britannico che si esibirà in “An evening with…”, concerto in trio, mercoledì 19 aprile alle 21:30 presso il Salone della Meridiana.La voce di Ray Wilson ha caratterizzato esperienze diversissime fra loro: dal grunge degli Stiltskin con la hit “Inside”, al brit pop dei Cut, nonché i Genesis di “Calling All Stations”, poi rivisitati nel suo album del 2009 “Genesis Classic”. Del gruppo entrò a far parte nell’estate del 1996, subentrando al batterista e cantante Phil Collins.L’artista è stato protagonista di molti e memorabili concerti in Europa. Da segnalarsi nella sua carriera, dal 2002, la serie di collaborazioni con DJ di fama internazionale. Fra queste, nel 2003 collabora con il DJ Armin Van Buuren per il singolo Yet Another Day. Wilson ha vissuto importanti esperienze formative alle quali ha dimostrato di saper tener testa e dalle quali ha saputo separarsi per camminare con le proprie gambe, affermando pienamente le sue doti artistiche di autore ed interprete di notevole talento. Una carriera artistica ed una storia personale dalle molte sfumature, che Ray porterà ancora una volta sul palco in maniera sorprendentemente efficace, dando vita ad una dimensione live suggestiva ed avvincente.Un evento d’eccezione per inaugurare gli appuntamenti serali del FestivalMANN/Muse al Museo, il primo Festival internazionale organizzato da un museo autonomo statale e costruito sui principi della valorizzazione dei Beni Culturali dettati dalla Riforma Franceschini, che dal 19 al 25 aprile, per sette intere giornate, accoglierà più di 50 ospiti, tra cui Tosca, Peppe Servillo, Sergio Cammariere, Cristiano De André, Daniele Russo, Enzo Decaro (eventi serali), Niccolò Fabi, Cesare Bocci, Giorgio Pasotti, Andrea Scanzi, Patrizio Oliva, Francesco Motta.Festival MANN/Muse al Museo è un progetto originale voluto dal direttore del MANN Paolo Giulierini, con la direzione artistica di Andrea Laurenzi in collaborazione con Luca Baldini e la direzione tecnica e organizzativa di Officine della Cultura.