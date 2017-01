Mercoledì 11 Gennaio 2017, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:05

Musica revival, dance ed hip hop per gli affezionati di Made in Cloister, chiostro cinquecentesco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello restaurato nel 2012 che oltre a rappresentare un raro esempio del Rinascimento napoletano e di archeologia industriale è tornato a nuova vita dopo anni di totale abbandono grazie ad una no stop di eventi targati Drop e Nabilah che hanno valorizzato ulteriormente la bellezza del posto con giochi di luci ed allestimenti fiabeschi.Uno sforzo che è stato immediatamente premiato come dimostra ilo strepitoso successo del party d'inizio anno che ha sancito una volta di più la bontà del progetto di riconversione che porta la firma, tra gli altri, dell'architetto Antonio Martiniello. Accolti dai dj set di Claudio Cerchietto ed Amed, infatti, a centinaia hanno raggiunto via Carbonara chi per cena chi dopo l'ora delle streghe per unirsi all'happening coordinato da Pierluigi Scatola con la collaborazione di Klaus Bunker. Tra questi, anche Rosaria D'Angelo, Roberta Fogliano, Stefania Schiarillo, Alessia e Fabiana Musolino, Alessia Campa, Annachiara De Filippis, Gabriella Marino, Elisa Esposito, Andrea Ummarino, Valeria Aiello, Mario Bisconti, Marcella De Falco, Andrea Sola, Gabriele Zaccaria e tanti altri.