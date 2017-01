Mercoledì 11 Gennaio 2017, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 16:40

Diciotto anni in grande stile per il neo maggiorenne Antonio Violante, che per celebrare con il giusto piglio l’ingresso nella maggiore età ha organizzato un mega party nella cornice sempre effervescente del Teatro Posillipo. Qui, accolti da giochi di luce, effettivamente speciali e buonumore dilagante, in tantissimi hanno raggiunto il festeggiato per essere protagonisti insieme a lui di una vera e propria one night animata in console dai dj set di Peppe Blasio che si è esibito fino a notte fonda in una no stop che ha trascinato e coinvolto centinaia di giovanissimi ma anche tanti amici di famiglia.Una serata da ricordare insomma, anche grazie all’aiuto di Marco Baldassarre e di tutti quelli che hanno supportato Antonio nella non facile gestione di un momento sempre emozionante. Tra questi, non potevano mancare allora gli amici più fidati come Gerardo Inserra, Lorenzo Calcagno, Riccardo Borselli, Gisella Vergona, Mariacristina Perrelli, Armando Limite, Alberto De Luca, Guido Porzio, Giuseppe Maraniello, Giovanna Capaldo, Fabrizia Pulcini, Giorgia Grimaldi, Elisabetta Mezzino, Mariateresa Carlino e tanti altri che hanno ballato e brindato con lui fino a notte fonda tra fiumi di champagne, auguri e sorrisi.