Venerdì 30 Dicembre 2016, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 14:07

Dj set e live performance on the road per il tradizionale appuntamento di fine anno con l’alta moda organizzato a via Calabritto dalla vulcanica Rossana Galiano, anima della boutique di famiglia, insieme alla figlia Rossella. Un duo vincente, capace di mettere insieme una squadra degna dei migliori night club grazie anche a Giancarlo Picariello e Ciro Limatola che con Gianni Buonocore, Stefano Gagliardi, Antonio de Gregorio e Giuseppe Pelosi hanno dato vita ad una one night animata in console da Dario Guida. Musica, bollicine e finger food si sono così alternati ad esibizioni di ballo in vetrina ispirate a Beyonce coordinate da Anna Ferrini e che hanno attirato l’attenzione dicuriosi ed amici, incuriositi anche dall’abito di Francesco Scognamiglio indossato dalla cantante agli MTV Awards.Un cocktail party al quale non potevano mancare Rosa Robertazzo, Colomba Eccellente, Manuela Quaranta, Laura Percuoco, Rossella De Martino e Patrizia Viola o, ancora, gli amici Carla Travierso ed Alessandra Rubinacci, Rosario Avolio, Alessandra Di Rienzo, Silvana Montagna, Annamaria Mauro, Federica Pirozzi, Mario Morgano, Teresa Di Lauro e Dario Mancino, Lorenza Mazzeo, Francesco Visone, Chiara Croce e Stefano Montefusco.