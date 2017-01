Bollicine, brindisi e sorrisi per gli ​azzurri

Lunedì 2 Gennaio 2017, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 21:42

In famiglia, in tete a tete con la propria compagna, a casa di amici. Anche gli azzurri hanno atteso ognuno a proprio modo l’inizio del 2017: chi, come Jorginho, in Brasile con compagna e figlio ad un veglione organizzato a casa di amici e chi, come Lorenzo Insigne, festeggiando mano nella mano con la sua Genny a Napoli, nel corso di un’allegra tavolata familiare. Neanche Hamsik, solitamente restio alla pubblicazione sui social, ha resistito del resto al piacere di condividere con i suoi fan l’entusiasmo per l’arrivo del nuovo anno: un anno che, naturalmente, tutti si augurano foriero di tanti ed ulteriori successi per se stessi e per i propri amici virtuali. Questi, del resto, sono gli ultimi scampoli di vacanza anche per Callejon, in Spagna con Marta e figlie con cui proprio oggi ha festeggiato anche il primo mese della secondogenita Aria, così come per Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj, a loro volta ancora in vacanza con Laura e Florenca in attesa di dover riprendere allenamenti e campionato.