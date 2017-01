Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:31

Non mancava davvero nessuno alla al Casino del Teatro Posillipo, una delle serate più riuscite di questo ultimi giorni di festività in cui il primo piano del locale partenopeo si è popolato per una notte di giocatori appassionati e goliardici che fino a notte tarda hanno puntato e scherzato tra tavoli di roulette, giochi di carte, croupier e long drink come a Montecarlo.Un’idea di Stefano Vitucci, che per l’occasione ha portato a Napoli un pezzo del Country di Porto Rotondo. Una console esplosiva per un party finito come sempre tra musica, luci multicolore e coriandoli tra cui si riconoscevano tanti degli habitué del by night cittadino. Tra questi, Mario Iovinella, Vincenzo Cerbone con Candida Botticelli, Enzo Politelli, Diego De Luca, Gianni Buonocore, Silene Larissa, Laura Luglio, Anna Chiara Adamiano, Vinni Scotto, Gianpaolo Albano, Marco De Rosa, Chiara Barreca, Gianluca Baldassarre, Roberta Oppedisano, Anita Papallo, Antonio Salvati, Raffaele Nocera, Fabiana Eroico e Flaviana Passante.