Diciotto anni al chiaro di luna

Martedì 10 Gennaio 2017, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 17:21

Compleanno flegreo per la neo diciottenne Elisabetta Esposito, che ha festeggiato l’ingresso nella maggiore età con un party in abito lungo ed allestimenti in stile romantico.Accolti dalla scenografica cornice di Villa Posillipo a Pozzuoli, infatti, poco alla volta da Chiaia e Posillipo una nutrita pattuglia di studenti del liceo Mercalli ha raggiunto la location scelta dalla festeggiata insieme ai genitori, Pasquale Esposito e Maria Febbraio, che l’hanno aiutata nella scelta di ogni dettaglio così come del resto Francesco Artistico e Lorenzo Franco.Un party iniziato insomma al chiaro di luna, nonostante il clima non mite, ma terminato come tradizione vuole in questi casi con una lunga notte di musica e dj set che hanno coinvolto in pista i più affezionati amici di Elisabetta. Tra questi, non potevano mancare allora gli storici Asia Perisano, Marialaura Senese, Paolo Galano, Ludovica Piscitelli, Giulia Chianese, Caterina Consiglio, Chiara Mazzoleni, Eleonora Santoro, Vincenzo Stanganelli, Ilaria Filipponi e tanti altri che si sono stretti intorno a lei al momento delle fatiche candeline così come, a seguire, in quelli immancabili fatti di balli, brindisi e battute.