Martedì 3 Gennaio 2017, 10:25 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale con i tuoi, certo, ma anche con i Flyaway per gli amanti delle serate in pista con gli amici di sempre, aficionados e cultori del clubbing che anche nelle festività hanno brindato immancabilmente alla Mela con la dance del momento. Il gruppo della colombina bianca, che per oltre quindici anni ha firmato serate indimenticabili di musica, spettacolo e grandi ospiti, ha radunato così nuovamente nel salotto musicale di via dei Mille volti noti e nuove leve come un mix di irriducibili dell'house classica con tanti amanti della deep ed electro contemporanea, passando in console dal resident Fabrizietto Tortora alla bionda bolognese Maxine Agusto, adottata da IT di Ibiza.L'aspettativa non è stata insomma disattesa e Mario Ioimo, Chicca Fusco, Salvio Parisi e Valeria Krogh hanno inscenato il loro "Unconventional Christmas" circondati da selfie e dirette video nonché teatrini di ogni genere subito notati da Luigi de Falco e che hanno visto protagonisti anche Adriano Apicella, Chiara e Manuela Maglione, Antonio Buscè, Arabella Petruzzi, Marco Piccolo, Francesca Andreozzi, Swann De Falco, Ginevra Gentile, Massimiliano Neri, Anna Venanzuola, Alex Marinacci e tanti altri.