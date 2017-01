Sabato 7 Gennaio 2017, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 17:33

Un evento speciale come il Capodanno va festeggiato in un luogo importante, pieno di fascino e con un’atmosfera unica. Lo sanno bene i creativi di Visivo Comunicazione che insieme alla direzione di Palazzo Caracciolohanno aperto alla città il chiostro cinquecentesco del prestigioso hotel di via Carbonara per un capodanno nel segno dell'eleganza e della raffinatezza da vivere immersi nell'atmosfera magica del cuore pulsante di Napoli, in un’area caratteristica e viva.Una serata diversa dal solito per iniziare con il piede giusto il nuovo anno, grazie alla cena di gala a quattro mani a cura di Daniele Riccardi, resident chef del ristorante “Nel Chiostro” ed Eduardo Estatico, executive chef del ristorante “Jkitchen” del JK Place Capri che hanno stupito gli ospiti con un menù molto ricercato e che ha messo insieme tradizione ed innovazione. CIliegina sulla torta, le performance live di danza contemporanea della MART Company del coreografo Marco Auggiero e la musica live della Ego Smisurato Band, che hanno scandito il ritmo della cena in attesa della mezzanotte per poi cedere il posto alla dj selection di Frank Carpentieri, anche autore delle musiche di importanti produzioni teatrali e programmi televisivi che ha coinvolto fino a notte fonda anche Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, Valeria Viscione e Ludovico Lieto, Dario Bruno, Marco Zuppetta ed Armando Salvemini nella duplice veste di padroni di casa, Stefano Ceci e Yuliya Ryzhenko, Gianluca Minin e Matilde Minervini, Luca Preziosi e Sopiya Muzya, Marco Auggiero e Giordana Carrese.