Lorenza festeggia i 18 anni ballando con le stelle

Sabato 15 Aprile 2017, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 22:00

Diciott’anni ballando con i figli delle stelle per Lorenza Nucci, che in occasione del suo compleanno ha trasformato la sala da ballo del Teatro Posillipo in un luogo fatato in cui centinaia di amici si sono dati appuntamento per brindare con lei all’ingresso nella maggiore età. Merito degli effetti speciali ideati da Luca Toscano e che hanno appassionato gli invitati in un susseguirsi di lanci di coriandoli, stelle filanti, cannoni di co2 e mongolfiere in oro ed argento che si mescolavano a magnum Ferrari, i gustosi panini di Mario Tortora ed il gospel di Mario Paduano.Una carrellata di proposte per rendere più vivace l’attesa della torta ad altezza della festeggiata, raggiante nell’abito ideato per lei da Bruno Caruso, disegnata appositamente dall’architetto Rino Aprea per richiamare l’attenzione non solo dei genitori Letizia e Sergio Nucci ma anche di Marco Baldassarre, Ludovica Nucci, Flaminia Spena, Valeria D'Agostino, Marta Fiorucci, Mariaelena Todaro, Daniele Trapanese, Gabriele Argenziano, Vincenzo Olivieri, Fabrizia Berlingieri, Carolina Chirchietti, Alessandro Malfi, Costanza Traversi, Caterina Alfano, Fabio Pucci, Antonio Cimmino, Anna Matachione e tanti altri accolti dalle note del dj Chris Bowl che fino a notte fonda ha fatto selezionato per gli amici di Lorenza le hit più apprezzate del momento.