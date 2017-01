Domenica 8 Gennaio 2017, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occhiali, selfie, musica e bollicine per gli habitué di Marco Pedone, che insieme alla moglie Sabrina De Luca ha trasformato per una volta il locale di Largo Vasto a Chiaia in una sorta di baretto in cui ballare e scherzare tutto il giorno. Accolti nell'optical store da un'atmosfera tipicamente festosa in tanti infatti hanno fatto capolino nel negozio per brindare al nuovo anno e degustare leccornie tra una prova e l'altra dei più modaioli tra i nuovi modelli con in sottofondo una musica rigorosamente da ballare.Un'occasione ghiotta per gli amanti del divertimento di Chiaia, da Marco Baldassarre, Francesca Frendo ed Alessandro Amicarelli a Salvio Parisi, Imma Sarnacchiaro, Rossella e Francesco Acquaviva, Carla Travierso, Francesca Fournier, Annarita Monopoli, Patty Scorzelli e Paolo Napolitano per continuare poi con Simone e Luisa Maurea, Dania De Luca, Antonia Moschini, Rossella e Claudia Blasi, Ornella Rinaldi, Olimpia Angrisani, Giulia Paone, Cristina Arpino, Flavia Palumbo, Stefania Sivo, Irene Iacovella, Maria Laura Musollino, Gabriella Giuliano, Francesca Pallone e tanti altri.