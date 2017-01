Martedì 10 Gennaio 2017, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 20:36

Un party da veri montanari vip per Guido Tommolillo, Mario Falanga, Andrea Garzilli ed Umberto Lobina, che quest'anno hanno regalato ai loro amici una serata tutta da ridere e ballare ma, ed è questa la particolarità, in una sede decisamente originale visto che si trattava di una baita.La location prescelta è stata infatti “Il campetto degli alpini” a Roccaraso: una struttura immersa nella quieta delle montagne e circondata dalla neve che per una volta è stata popolata da ben centoventi amici che hanno aderito con entusiasmo all'invito a trascorrere una serata sicuramente diversa dal solito, con cena, musica e buonumore garantiti.È il caso ad esempio di Francesco Naldi, Raffaele Savarese, Luca e Daniele Moschini, Mattia Tommolillo con la fidanzata Martina Musto, Andrea Napolitano, Ferdinando Mazzei, Beatrice Cirillo, Francesco Perillo, Federica Altiero, Raffaella Salierno, Chicca Gentile e tanti altri a cui si devono quindi sommare gli ulteriori ottanta amici che si sono aggregati poi dopo cena come Ludovica Niccolini, Giorgia d'Angelo, Alessandra Soldaini e tanti altri che si sono poi divertiti sullle note selezionate per l'occasione dal dj Andrea La Palombara.