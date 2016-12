Note rock alla festa di papà Attolini

Sabato 31 Dicembre 2016, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:02

Compleanno in musica, quella eseguita dal vivo dai figli Emiliano e Cesare Maria, per il creativo Vincenzo Attolini che per il suo compleanno ha organizzato un “concerto di famiglia” nella calda atmosfera di Brusco, il wine bar di via Napoli dedicato agli amanti del live.Uno show in pieno regola, iniziato con un emozionante “buon compleanno papà” e proseguito quindi con una carrellata di hit rigorosamente rock come da tradizione di casa che ha coinvolto in pista i più focosi appassionati dei Rolling Stones e non solo.Un party senza età proprio come il festeggiato, per il quale non a caso è stata ideata una torta con punto interrogativo ad indicare che spesso, come in questo caso, l’anagrafe è un’incognita specie se hai intorno affetti come la compagna Donatella Raggio, Marisa e Adriana Attolini, Giuseppe e Massimiliano Attolini, Manuela Giaccari, Giuseppe Rizzo, Antonio Salmeri, Chiara Milone e tanti altri tra cui Luisa Possemato, Valentina Grimaldi, Stefano Pagano, Paolo Trapanese, Esmeralda Vetromile, Gianluca De Crescenzo e Simona Vassallona, Lisa Botta, Andrea De Iorio, Mario De Lisio, Nicoletta Amato, Angela Aloschi, Mary De Pompeis, Giuliana Gargano, Bruno Bilo, Valentina Iannuzzi, Imma Laino.